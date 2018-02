Un modèle féminin et féministe. Conjuguer les deux est un art. Et elle le réussit très bien!

Je pourrais étaler toutes les raisons pour lesquelles j’aime cette femme; mais ce n’est pas vraiment important.

Ce qui m'importe, c’est de comprendre pourquoi une femme de la trempe de Michelle Obama refuse de se lancer en politique active. Barack Obama avait affirmé, je le cite:

«Il y a trois choses certaines dans la vie: la vie, la mort et Michelle Obama ne sera pas candidate.» POURQUOI?

Ce que j'ai vu et entendu cette semaine m’a confirmé que Michelle Obama est faite pour diriger. C'est une force tranquille, une intelligence rayonnante, une humilité et une beauté remarquable du cœur. Elle est ce modèle qui me laissait encore espérer, au milieu de plus de 10 000 personnes, qu'elle allait reconsidérer son refus de postuler à la direction du poste politique le plus influent de la planète. Mais voilà, cet espoir est à l'eau. Elle nous a confirmé qu'elle ne veut pas y aller, car elle n’a pas de passion pour la politique. Dommage!

Cependant, elle s'inscrit à un autre niveau d'engagement citoyen. Son plaidoyer pour l’éducation, particulièrement chez les jeunes filles, et son combat pour l’égalité́ des chances sont assumés avec tellement d'élégance quand vient le temps d'interpeller les hommes et les femmes qui ont le pouvoir de changer les choses.

Elle nous invite à ne pas attendre tout de nos gouvernements. Elle nous suggère l'action directe et non pas simplement des réflexions sans finales concrètes.

Michelle Obama incarne un antidote très efficace contre le cynisme. Et quand je regarde tout le travail qu’il y a à faire pour le diminuer au sein de nos populations, je pense à des femmes comme elle. Ce n'est pas que les femmes feraient mieux que les hommes dans ce domaine, mais il y a lieu de se poser la question. Nous le saurons quand elles seront aussi nombreuses que les hommes autour des tables où se prennent les grandes décisions.

Aussi, Michelle Obama m'a rappelé que ce qui est beau à voir chez celles et ceux qui s'impliquent ou se lancent en politique, c’est qu'ils sont d’une part capables d'assumer leurs décisions pour l'intérêt commun, même quand celles-ci sont difficiles, mais aussi, et surtout, ce sont des gens authentiques, capables de parler au cœur et motivés par un désir sincère d’améliorer les choses en toute humilité.

Ceci dit, je n’ai rien appris de nouveau. Mais ça fait du bien de se faire répéter des évidences. Dommage qu’il faille payer si cher, le prix d'entrée a fermé la porte à plusieurs...