Pas d'école les vendredis après-midi

Les élèves d'une école privée à Saint-Michel-de-Bellechasse sur la rive-sud de Québec n'auront plus de cours les vendredis après-midi.

Le Collège Dina-Bélanger, qui a une capacité d'accueil de 310 élèves, va modifier l'horaire de classe à compter du mois de septembre prochain. Un changement accueilli très positivement par les élèves du secondaire et les parents.

L'idée a été soumise lors d'une réunion pédagogique alors que la direction cherchait des initiatives pour augmenter la motivation scolaire.

L'horaire sera réaménagé pour ne pas perdre de temps d'enseignement. Les cours du lundi au jeudi débuteront sept minutes plus tôt et termineront cinq minutes plus tard.

Les élèves entendent profiter de ce congé de classe chaque vendredi pour étudier, faire des travaux d'équipe ou pratiquer une activité sportive.