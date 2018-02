Fugueuse, diffusé tous les lundis 21h sur les ondes de TVA, interpelle bon nombre de parents et d’adolescents. En entrevue chez Denis Lévesque, Arielle Desabysses -auteure du livre «14 ans et portée disparue»- a subi un traumatisme semblable à celui du personnage principal de la série, qu’elle dit d'ailleurs «très réaliste».

ATTENTION: ce texte révèle des détails sur l’épisode du 29 janvier 2018.

Un des épisodes marquants de la série s’est conclu sur une scène troublante de viol collectif du personnage de la jeune Fanny: un scénario qui n’est pas sans rappeler à Arielle ce qu’elle a vécu.

«Je ne me rappelle pas de tout, mais d’après moi, c’est très représentatif», estime-t-elle.

Fugueuse montre aussi à quel point l’emprise des gens qui exploitent les jeunes filles s’exerce sournoisement.

«C’est tellement facile parce qu’à 14 ou 16 ans, on est naïf et on connaît peu de choses dans la vie. C’est très facile de se faire manipuler, surtout si on a des sentiments pour l’homme en face de nous», raconte Arielle Desabysses.

«Au départ, on te dit que c’est ton choix si tu veux juste danser ou donner des surplus, mais tu te rends compte assez rapidement que ce n’est pas réellement ton choix», ajoute celle qui avait 14 ans lors de cette période sombre.

«C’est très réaliste. Ils ont bien fait leurs recherches parce que ça fonctionne comme ça», conclut-elle au sujet de Fugueuse.

Incrédulité

Plusieurs personnes ont d'ailleurs envoyé des messages négatifs à Arielle Desabysses après la parution de son livre. Ces commentaires remettaient en question la véracité de son récit. Plusieurs affirmaient aussi qu’il était impossible qu’une si jeune adolescente puisse danser nue, qu'il devait y avoir des «vérifications».

«J’avais la carte d’une autre danseuse d’environ 21 ans et j’en avais 14. Elle ne me ressemblait pas du tout. Elle avait les cheveux noirs et les yeux bleus [...] Ils ont juste pris la carte et ils ont dit ‘tu peux rentrer’», avoue-t-elle.

Fugueuse, une fiction, n’a pourtant pas subie un ressac de la même ampleur.

«Je pense que c’était la première fois qu’on a mis dans leur face ce genre de réalité : c’est choquant et ça fait peur. On a tendance à se mettre la tête dans le sable quand ça nous fait peur.»

«On a peut-être juste plus préparé les gens à y croire», analyse Arielle Desabysses, qui souligne le rôle joué par les nombreuses fugues médiatisées des dernières années.

Un conseil aux parents

À 29 ans et souffrant toujours des séquelles de ce qu’elle a vécu (stress post-traumatique, trouble d’anxiété sociale, trouble de personnalité limite et cauchemars à répétition), Arielle prodigue un conseil aux parents d’adolescents.

«Le problème avec les parents, c’est qu’ils ne sont pas assez là où ils sont trop là. Ils ont de la misère à trouver le juste milieu. Le seul conseil que je pourrais donner, c’est d’essayer de se rappeler comment on était à cet âge-là.»