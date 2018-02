Transformée par Fugueuse

Kimberly Laferrière ne le cache pas : elle a été troublée par le tournage de la série Fugueuse, dans laquelle elle interprète la « vilaine » Natacha, recruteuse de travailleuses du sexe.

« J’ai trouvé ça difficile, surtout l’épisode du viol collectif. Ce qu’on a vu à la télévision, on l’a tourné bien plus longtemps que ça. La scène, on l’a faite sous plusieurs angles. Même si ce n’était pas moi la victime là-dedans, j’ai trouvé ça difficile. Ça venait me chercher. J’avais juste le goût de pleurer », a-t-elle raconté lors du lancement de la nouvelle saison de Féminin/Féminin, mardi dernier.

La comédienne admet toutefois avoir pris plaisir à incarner pour une toute première fois un personnage détesté par les téléphiles.

« C’est un personnage complexe et torturé. En tant que comédienne, ça m’excite et ça me permet de me dépasser. Le commentaire que j’ai eu le plus souvent est “On te hait, mais tu joues bien” », dit-elle.