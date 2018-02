Un bébé trisomique égérie de la marque Gerber

Chaque année, Nestlé élit un «bébé Gerber» pour représenter l’image de sa marque d’alimentation pour enfants. Pour la première fois, c’est un bébé trisomique qui a fait l’unanimité auprès du jury.

La marque a annoncé la victoire du garçon sur son compte Instagram, mercredi, en postant une photo de Lucas Warren, un petit Américain originaire de Géorgie.

Âgé d’un an, il a été sélectionné parmi plus de 140 000 participants au concours.

En plus d’avoir remporté le titre de «Gerber Spokesbaby» et de devenir le visage de la marque pendant 12 mois, Lucas et sa famille recevront la somme de 50 000$ US.

Fidèle à son désir de promouvoir la diversité, ce n’est pourtant pas le handicap de l’enfant qui a poussé Gerber à faire ce choix. Dans un communiqué, l’entreprise explique que c’est «sa joie et son sourire éclatant» qui a séduit le jury.

«Chaque année, nous choisissons le bébé qui représente le mieux notre marque, ses valeurs et son héritage. Et cette année, Lucas correspond parfaitement», a déclaré Bill Partyka, président de Gerber.