Caroline Mulroney veut couper la taxe sur le carbone et le «gaspillage» des fonds publics

Caroline Mulroney a déclaré vendredi que si elle devenait première ministre de l’Ontario, elle utiliserait les milliards de dollars en épargnes du gouvernement pour compenser son opposition à la taxe sur le carbone.

Candidate à la direction du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, Mme Mulroney avait déjà indiqué qu’elle n’approuvait pas la taxe sur le carbone prévue dans la plateforme de son parti.

Lors d’une apparition publique, vendredi, au Manning Centre d’Ottawa, Caroline Mulroney a expliqué comment elle comptait remplacer les 4 milliards $ prévus en revenus de taxes sur le carbone pour financer les réductions d’impôts promises par son parti.

«Les libéraux gaspillent de l’argent depuis 15 ans. Récemment, la vérificatrice générale a examiné 14 programmes gouvernementaux en Ontario et a trouvé des milliards de dollars dépensés inutilement. Je suis convaincue que nous pourrons offrir un programme qui rendra la vie plus abordable en Ontario et qui n’ajoutera pas au fardeau fiscal des Ontariens», a dit Mme Mulroney, dont les propos ont été rapportés par le Globe and Mail vendredi.

Avant la démission du chef de la formation politique Patrick Brown à la fin janvier, le programme des progressistes-conservateurs prévoyait des revenus de 1,3 milliard $ en taxes sur le carbone en 2020-2021, et de 2,4 milliards $ en 2021-2022.

Les deux autres candidats à la chefferie du parti, Doug Ford et Christine Elliott, se sont également opposés à la taxe provinciale sur le carbone, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.