De nombreuses familles sur place pour appuyer leur athlète

Si les athlètes olympiques se rendent aussi loin, c’est très souvent grâce à l’appui de leur entourage, principalement la famille, et de nombreux proches sont à Pyeongchang pour continuer à encourager leur enfant.

Notre journaliste Paul Rivard a pu le constater près des sites de compétitions, où il a rencontré de nombreux parents.

Voyez ci-dessus l’intervention de notre collègue au Québec Matin Weekend

«Ça nous rend quand même nerveux, mais confiant en même temps», témoigne le père de Mikaël Kingsbury, Robert.

«Pour ma part, il y en a toujours, de l’appréhension, confie la mère de l’athlète, Julie. Même quand il est en entraînement. [...] C’est du stress de maman. Tous les yeux sont rivés sur lui et, oui, ça me stresse un peu.»

Les parents des athlètes ont fait de multiples sacrifices pour permettre à leur enfant de se mesurer aux meilleurs. Avec l’aide du Comité olympique canadien, ils peuvent se rendre jusqu’en Corée du Sud pour voir leur enfant performer au plus haut niveau. On les aide pour le transport, mais on leur fournit aussi des vêtements aux couleurs de la délégation.