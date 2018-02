Il faut «continuer à isoler la Corée du Nord», soutient Mike Pence

Le vice-président américain Mike Pence a déclaré samedi qu'il était nécessaire de «continuer à isoler la Corée du Nord économiquement et diplomatiquement», au moment où un rapprochement spectaculaire est en cours entre les deux Corées.

Voyez le reportage en anglais de CNN dans la vidéo ci-dessus

Parlant à la presse alors qu'il repartait pour les États-Unis après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, M. Pence a affirmé que les États-Unis et la Corée du Sud restaient unis dans leur opposition au programme nucléaire nord-coréen.

Mike Pence a indiqué que le président sud-coréen Moon Jae-in et lui-même avaient confirmé lors de leur rencontre que Washington et Séoul continuaient à «se tenir fermes» et à coordonner leurs efforts contre les programmes balistique et nucléaire de la Corée du Nord.

«Il n'y a pas la moindre divergence entre les États-Unis, la République de Corée et le Japon sur la nécessité de continuer à isoler la Corée du Nord économiquement et politiquement jusqu'à ce qu'elle abandonne ses programmes nucléaire et balistique», a dit le vice-président américain.

Washington déclare mener une campagne de «pression maximale» sur le régime de Pyongyang. «Comme préalable à tout dialogue», la Corée du Nord doit «mettre la dénucléarisation sur la table», a dit M. Pence sur Twitter.

Ces déclarations américaines interviennent alors que les JO de Pyeongchang, après des mois de silence sur la participation même de la Corée du Nord à l'événement, donnent lieu à un rapprochement spectaculaire entre Séoul et Pyongyang.

Le Nord est en pleine offensive de charme, envoyant au Sud athlètes, artistes, pom-pom girls et délégation de haut niveau.

Le président sud-coréen a reçu à déjeuner Kim Yong Nam, chef de l'État de Corée du Nord aux fonctions largement honorifiques, et plus haut dignitaire nord-coréen à s'être jamais rendu au Sud.

Et le numéro un nord-coréen Kim Jong Un a invité samedi le président Moon à un sommet à Pyongyang.

L'invitation a été transmise par Kim Yo Jong, la soeur du dirigeant nord-coréen, présente au Sud pour les JO d'hiver inaugurés vendredi, selon un porte-parole de la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne.

M. Kim est prêt à rencontrer M. Moon «aussi tôt que possible». Le président sud-coréen n'a pas réagi immédiatement à cette invitation. Son porte-parole Kim Eui-kyeom a demandé que soient créées «les bonnes conditions» pour une telle visite.