Kimberly Laferrière: Briser les tabous

Il fait bon de voir apparaître de nouveaux visages dans des séries québécoises, comme la comédienne Kimberly Laferrière, l’interprète de Natasha dans «Fugueuse». Un rôle important, puisque c’est à cause de cette femme que Fanny finit par être emportée dans un tourbillon duquel elle ne sortira pas indemne...

Kimberly, crois-tu que «Fugueuse» aura un impact auprès des adolescentes et des parents?

C’est ce qu’on veut. Ça demeure un divertissement, mais il y a quand même une belle responsabilité sociale qui vient avec cette série. Le but est de créer des conversations entre les parents et les adolescents, de briser des tabous. Je pense qu’il est important que les parents en détresse réalisent qu’il y a des outils à leur disposition. Et si des jeunes femmes sont sur le point de se faire entraîner là-dedans, elles pourront peut-être réaliser que c’est trop beau pour être vrai. Le fait qu’une femme plus vieille s’intéresse tout à coup à une jeune fille, comme c’est le cas de Natacha avec Fanny, ça peut avoir de terribles conséquences, même si ç’a l’air cool, que tout est facile et que ça ne coûte rien. C’est «ratoureux», la façon dont les filles sont recrutées. C’est fait tout en douceur. Des recherches ont été faites sur le sujet; je ne savais pas à quel point ce phénomène était présent au Québec et au Canada.

Comment t’es-tu préparée pour défendre le personnage de Natacha?

Parce qu’elle est danseuse dans un bar, j’ai dû suivre un cours de danse de poteau pour les besoins du tournage. Ça m’a permis de parler avec des femmes qui exercent ce métier parce que, honnêtement, je n’avais jamais mis les pieds dans un bar de danseuses. J’ai beaucoup d’expérience en danse et j’ai aussi fait de la gymnastique, mais de la danse comme il s’en fait dans ces bars, ce n’est pas la même chose. Je suis à l’aise avec mon corps et j’ai déjà fait des scènes de nudité, mais danser nue sur une scène avec des figurants, ce n’était pas facile, même si on avait une équipe de feu, professionnelle et respectueuse. J’avoue que j’étais nerveuse avant de faire la cène. Je pense que c’était seulement à ma deuxième journée de tournage.

Selon toi, quelle opinion les téléspectateurs auront-ils de Natacha à la fin de la série?

Je pense qu’ils vont voir une grande tristesse chez Natacha et qu’ils vont lui pardonner beaucoup de choses. Ils vont comprendre qu’au fond, Natacha est elle aussi une victime. Même si elle a fait des choses horribles, elle aime vraiment Fanny et elle voudrait qu’elle embarque dans la game, qu’elle devienne son alliée. Natacha a quand même un bon fond, c’était un beau personnage à jouer.

Mis à part «Fugueuse», as-tu eu beaucoup de travail depuis ce tournage?

J’ai tourné dans un film américain à Montréal l’été dernier et j’aurai un petit rôle dans le film de Monia Chokri, qui sera tourné en mars. On pourra aussi me voir dans la deuxième saison de la série web «Féminin/féminin» à compter du 14 février et dans «21 Thunder» (L’équipe du tonnerre). C’est cool, parce que j’ai eu la chance de doubler ma voix pour la version française, ce que je n’avais jamais eu l’occasion de faire.

Kimberly est en couple depuis un moment avec un réalisateur qui travaille à Toronto. Les tourtereaux n’ont pas d’enfant, mais ils possèdent un labrador mixte. «Nous l’avons appelé Raven, soit “Corneille” en anglais, parce qu’il est tout noir», raconte la comédienne, qui a fait ses débuts dans le métier à 14 ans.

Une carrière bilingue

Kimberly habite à Toronto, elle a un pied-à-terre à Montréal et elle envisage d’aller passer quelques mois à Los Angeles pour participer à des auditions pour des émissions pilotes qui auront lieu prochainement. Bien sûr, elle espère de tout cœur que son personnage de Natacha donnera l’idée à d’autres réalisateurs de faire appel à ses services. Car, elle l’avoue d’emblée, elle rêvait depuis longtemps de travailler au Québec. «Ce rôle dans «Fugueuse» est mon premier contrat pour la télévision québécoise. J’en suis heureuse, car mon but est de me faire connaître ici, chez moi. J’espère donc que ce rôle ouvrira la porte à d’autres beaux projets!»

