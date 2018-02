La neige et le verglas au rendez-vous ce week-end

La neige sera encore au rendez-vous samedi et dimanche, sur le sud et l’est du Québec, suivie par de la pluie verglaçante dans plusieurs régions, dimanche.

À Montréal, 5 cm de neige sont attendus dans la journée de samedi, selon Environnement Canada. Les averses devraient se poursuivre dimanche matin, avant de se changer en pluie verglaçante à partir de la mi-journée. Le soleil devrait cependant être de retour lundi.

Le mercure devrait atteindre un maximum de -4 degrés Celsius samedi et -3 degrés dimanche. La nuit de dimanche à lundi risque d’être plus froide, avec un minimum de -9 degrés.

Quelques centimètres de neige sont aussi prévus samedi et dimanche sur le sud et l’est du Québec. Les précipitations se changeront aussi en pluie verglaçante à partir de la mi-journée dans Lanaudière, Chaudière-Appalaches, en Estrie et au Centre-du-Québec. Dans la région de Québec, la neige se changera plutôt en grésil.