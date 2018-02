La nouvelle vie de Marie-Christine Proulx

L’année dernière, Marie-Christine Proulx arrivait à la conclusion qu’il lui fallait procéder à d’importants changements dans sa vie professionnelle. En quittant son poste dans l’équipe régulière à Salut Bonjour, la chroniqueuse culturelle a fait un grand saut, mais elle a gagné son pari.

Devenue animatrice à la radio et chroniqueuse une journée seulement à Salut Bonjour, elle a plus de temps pour son amoureux, Maxime, et leurs deux enfants, Thomas, qui aura bientôt trois ans, et Emma, qui a quatre ans et demi. Un virage heureux à l’approche de la quarantaine.

Marie-Christine, comme vous le faites déjà le mardi à Salut Bonjour, vous signez une chronique dans les pages de «La Semaine». Que proposez-vous?

J’assure effectivement une présence de façon hebdomadaire à Salut Bonjour depuis septembre, et je signe une chronique dans les pages de La Semaine. Je baigne quotidiennement dans tout ce qui touche la famille et j’ai beaucoup d’amis qui ont des enfants de différents groupes d’âge. Je compte traiter de plein de sujets qui interpellent les parents. Je demanderai à l’occasion l’avis de spécialistes. Je suis très contente de collaborer à ce magazine, c’est un beau défi que je trouve agréable à relever!

L’été dernier, vous avez fait un choix professionnel qui demandait beaucoup de courage en quittant votre poste de chroniqueuse culturelle à Salut Bonjour. Avec le recul, êtes-vous heureuse d’avoir effectué ce virage?

Oui, je suis très contente de l’avoir fait. Ç’a été une décision extrêmement réfléchie, je ne l’ai pas prise en un mois ou en une semaine. J’y ai pensé pendant presque un an. Je me demandais si j’avais fait le tour, si j’avais envie de relever un autre défi, si j’étais capable de quitter une équipe que j’aimais et un travail dont j’avais tant rêvé. Après un long processus, j’en suis venue à cette décision: il fallait que je parte. Je ne peux pas regretter mon choix parce que j’étais certaine de ma décision.

Cela dit, vous avez le bonheur de retrouver l’équipe sans être de l’équipe régulière.

Je collabore maintenant à Salut Bonjour une fois par semaine et je revois les gens que j’aime. C’est vrai que j’ai fait le choix de me lancer dans le vide, mais c’était la bonne décision pour moi.

On vous entend à la radio en fin de journée en semaine. Ce nouvel horaire a-t-il un impact positif sur votre vie?

Oui, bien sûr. J’ai l’impression de revivre. Mon horaire à Salut Bonjour était complètement fou! Pas seulement parce que je me levais à 2 h 45, mais aussi parce que je devais couvrir des spectacles, faire des entrevues, etc. Je vivais à 100 milles à l’heure, mais je ne m’en rendais pas compte parce que j’aimais ce que je faisais. Maintenant que j’ai un autre rythme, j’ai du temps pour moi.

Et comment le mettez-vous à profit?

J’ai l’impression d’avoir plus de temps de qualité. Je prends soin de moi, j’ai recommencé à m’entraîner. Si j’ai envie d’aller au spa, je le fais. Si je veux m’offrir une parenthèse de deux heures, je me l’offre. Je cuisine sans être bousculée par le temps. J’ai l’impression de moins calculer mon temps à la minute près. J’ai le temps de souffler, contrairement à avant.

Cette qualité de vie doit être aussi bénéfique que pour votre fille et votre garçon...

Oui, le plus gros changement que je remarque concerne mes enfants. Mon fils était très près de son père. Depuis que je suis là tous les matins, je ressens plus de proximité avec lui. C’est toute la famille qui ressent les bien- faits de ce nouvel horaire. Il faut dire aussi que je vais avoir très bientôt 40 ans...

Quels changements cet horaire a-t-il apportés dans votre vie de couple?

Nous avons, bien sûr, plus de temps de qualité. Avant, nous soupions tôt et, souvent, mon chum mangeait plus tard en rentrant à la maison. Nous soupons maintenant en famille. Nous avons plus de temps ensemble, mon amoureux et moi. Les vendredis et samedis, je me couchais à 21 h, ce qui n’est plus le cas. Mon horaire est plus stable et tout le monde en profite.

Ce changement de rythme a-t-il demandé une certaine adaptation?

Tout à fait. Au début, j’avais tendance à prendre toutes sortes d’engagements, comme si c’était anormal d’être chez moi et de ne rien avoir au programme. Puis, José et Richard (Gaudet et Turcotte, avec qui elle anime Ça rentre au poste à la radio), m’ont fait remarquer que j’étais en train de reproduire le "pattern" duquel je m’étais sortie. J’étais surchargée de travail! J’aime être occupée, mais j’ai appris à me réserver du temps. C’est un mode de vie auquel je dois m’adapter, et ça me plaît. J’ai l’impression de me retrouver comme femme.

Quels sont vos projets professionnels?

J’ai lancé ma chaîne YouTube l’an dernier. Elle me permet de faire ce dont j’ai envie: parler de mes coups de cœur, de spécialistes, etc. J’ai mis sur pied ce projet par plaisir, et ça m’allume! Je suis aussi à la radio Énergie en fin de journée avec José Gaudet et Richard Turcotte. J’ai eu un coup de cœur pour eux. C’est un bonheur au quotidien, et j’apprécie mon choix de carrière. Je suis heureuse aussi de me positionner de plus en plus comme chroniqueuse famille.

Parce que votre vie de famille demeure votre priorité?

Mes enfants, mes parents, mon chum, ma sœur sont mes priorités. La famille, c’est ce qui nous reste, c’est ce qui est toujours là pour nous. Il n’y a rien de plus beau à mes yeux que le sourire de mes enfants. Leur joie de vivre me permet de passer à travers tout.

Marie-Christine anime Ça rentre au poste, avec José Gaudet et Richard Turcote, à Énergie 94,3 en semaine, de 16 h à 18 h. Elle tient une chronique le mardi à Salut Bonjour, à TVA. On peut lire sa chronique dans les pages de La Semaine.