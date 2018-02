Le Carnaval, «le Québec de l’hiver dans toute sa splendeur»

Le premier ministre Philippe Couillard était de passage au Carnaval de Québec ce matin et en a profité pour souligner l'importance des retombées économiques qu'engendre l’événement.

Ce samedi et ce dimanche, Québec est prise d’assaut par les touristes; il s’agit du plus gros week-end touristique pour la ville. En plus du Carnaval, des dizaines de familles convergent vers la capitale pour le Tournoi international de hockey Pee-wee.

Pendant sa visite sur le site, le premier ministre en a profité pour visiter le palais de Bonhomme.

«Derrière nous, il y a des jeunes Américains. Ils sont enchantés de leur séjour. Bravo le Carnaval, a-t-il lancé. Ça, c’est le Québec de l’hiver dans toute sa splendeur.»

Les gens rencontrés sur le site du Carnaval par TVA Nouvelles viennent de partout au Canada, et certains des États-Unis. Il a aussi été possible de croiser des journalistes du Mexique qui ont quitté la chaleur de leur pays pour venir vivre le Carnaval.

Selon les derniers chiffres, on observe un taux d’occupation oscillant entre 90 et 92 % dans les hôtels de la Québec.