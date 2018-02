Les 25 ans du «Jour de la marmotte»

Le fait de s’intéresser à l’ombre d’une marmotte pour prédire l’arrivée du printemps est une tradition américaine qui remonte au 2 février 1887. Au grand écran, «Le jour de la marmotte» a pris l’affiche le 12 février 1993 et s’est rapidement imposé comme un classique. Voici donc 15 faits amusants pour fêter l’anniversaire d’une comédie dont on ne se lasse pas.

Dans la «vraie» vie, aux États-Unis, les médias du pays se pressent tous les ans le 2 février dans la ville de Punxsutawney afin d’obtenir les prédictions de Phil, la marmotte locale. Or, le film n’a pas été tourné dans la localité, le réalisateur Harold Ramis trouvant que son centre-ville n’était «pas cinématographiquement attrayant». Ulcérée, l’administration de la bourgade a donc refusé la demande de la production d’utiliser Phil pour les besoins du tournage.

C’est la ville de Woodstock, située à une centaine de kilomètres de Chicago, en Illinois, qui a été utilisée comme décor. Et, comme le tournage s’est déroulé de mars à mai 1992, les décorateurs ont dû faire fonctionner les machines à fabriquer de la neige.

Avant qu’Harold Ramis ne pense à son comparse Bill Murray pour incarner le personnage principal du journaliste Phil Connors, il avait proposé le rôle à Tom Hanks, puis à Michael Keaton (qui s’en est toujours voulu d’avoir refusé, parce qu’il ne comprenait pas l’histoire). Parallèlement, en écrivant le scénario, Danny Rubin pensait à un acteur comme Kevin Kline!

Michael Shannon fait sa première apparition à l’écran dans «Le jour de la marmotte». Il y incarne Fred, le jeune marié.

Dans sa première version du scénario, Danny Rubin faisait revivre la même journée à Phil pendant 10 000 ans! Dans le film, 38 jours sont montrés.

Toujours dans la version de départ du scénario, le film se terminait sur le réveil de Phil après sa tentative de suicide. Rita (Andie McDowell), de son côté, révélait qu’elle était également prisonnière d’un boucle temporelle.

Dans la version originale en anglais, Phil profite de ses journées pour apprendre le français. Dans la version doublée en français, il apprend... l’italien.

C’est vraiment Bill Murray qui interprète, au piano, «Rhapsodie sur un thème de Paganini» de Sergueï Rachmaninov. L’acteur n’est pas musicien et ne sait pas lire une partition, mais il a mémorisé les notes afin de pouvoir jouer la scène lui-même.

Ce n’est pas un hasard si le personnage de Rita aime le Vermouth. C’est l’alcool préféré de la femme d’Harold Ramis.

Bill Murray était en plein divorce pendant le tournage et a eu une attitude tellement désagréable qu’il s’est brouillé avec Harold Ramis. Les deux hommes n’ont fait la paix que peu de temps avant la mort du réalisateur.

La marmotte qui joue dans le film s’appelait Scooter et n’aimait pas du tout Bill Murray. Elle a, en effet, mordu l’acteur pas moins de deux fois, obligeant ce dernier à se faire vacciner contre la rage!

Les villes de Woodstock et de Punxsutawney ont grandement bénéficié de la popularité du film et sont devenues des destinations touristiques prisées. À Woodstock, de nombreuses plaques commémorent certains endroits clés du long métrage (notamment la flaque dans laquelle Phil ne cesse de marcher), tandis que Punxsutawney a fait de Bill Murray et Harold Ramis des citoyens d’honneur.

Au moment du tournage, la maison qui sert de décor extérieur pour l’auberge The Cherry Street Inn dans laquelle Phil séjourne était une demeure privée. Elle a été, depuis, convertie en gîte.

Les paroles de la chanson «I'm Your Weatherman», qu’on entend pendant le générique, ont été écrites par Harold Ramis.

Le 2 février 2016, un petit cinéma de Liverpool, en Angleterre, a organisé des projections interrompues du «Jour de la marmotte» pendant 24 heures.