«Panthère noire»: Le film de la fierté

«Révolutionnaire» pour Forest Whitaker, «subversif» pour Danai Gurira, «indescriptible» pour Michael B. Jordan et une fierté incroyable pour toute l’équipe, «Panthère noire» déboule sur les écrans le 16 février.

Lors de la conférence de presse de présentation du film qui s’est tenue à Los Angeles il y a deux semaines, tous les acteurs du nouveau Marvel ont détaillé les caractéristiques qui font de ce nouveau Marvel un film d’exception.

«Rien ne m’avait préparé à ce que j’ai vu à l’écran», dit immédiatement, Michael B. Jordan qui incarne Killmonger, l’ennemi de T’Challa, alias Panthère noire (Chadwick Boseman). Entre les effets spéciaux - la nation du Wakanda dont T’Challa est roi a été entièrement créée par ordinateur - et les propos, le film «est une expérience puissante» ainsi que le souligne Forest Whitaker, producteur de «Fruitvale Station», le premier film du réalisateur engagé Ryan Coogler.

L’Afrique au cœur...

Kevin Feige, grand manitou des studios Marvel, sans qui aucune des 17 adaptations cinématographiques précédentes des «comics» n’aurait vu le jour, ne prend aucun mérite pour la manière dont le film dépeint les Noirs d’une manière encore jamais vue aux États-Unis.

«Stan Lee, Jack Kirby et tous les auteurs de Marvel ont créé Wakanda, T’Challa et Panthère noire et ont fait de ces personnages des héros beaucoup plus accomplis que tous les justiciers masqués blancs, et ce, au milieu des années 1960!», rappelle-t-il.

Danai Gurira (Michonne dans «The Walking Dead»), qui prête ici ses traits à la générale Oyoke à la tête des Dora Milaje (la garde rapprochée de T’Challa), renchérit. «Je suis de descendance zimbabwéenne. On voit souvent le potentiel, la force et la beauté de l’endroit d’où l’on vient, mais on s’aperçoit que celui-ci est mal représenté, sa vision [de l’Afrique] est biaisée.»

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, dès le départ, Chadwick Boseman a tenu à ce que son personnage ait un accent africain.

«Les acteurs ont souvent une formation européenne, les grands classiques étant souvent britanniques. Je viens d’une école qui ne croit pas en ce statu quo, puisque si j’ai étudié à Oxford, j’ai aussi été à Howard [NDLR: considérée comme une «université noire»]. On nous y a appris à respecter nos propres auteurs et nos classiques de la même manière.»

«Quand on raconte une histoire, il faut être fidèle à soi-même en tant qu’artiste. Je me suis fait demander, par des gens à l’extérieur de Marvel, si le public allait rester assis pendant toute la durée d’un film dont le personnage principal parle avec un accent africain. Je suis donc devenu inflexible. Un accent africain est tout aussi classique qu’un accent britannique ou européen. [...] T’Challa n’a pas eu à aller à Oxford ou à Yale. Il n’a pas à assimiler l’accent du colonisateur pour parler à son peuple.»

Des femmes comme jamais

T’Challa n’est entouré de femmes comme aucun super héros avant lui. Shuri (Letitia Wright), sa sœur, est une scientifique inventrice de gadgets puissants, Nakia (Lupita Nyong'o), son ex, espionne pour le compte des Dora Milaje, Ramonda (Angela Bassett), sa mère, est reine du Wakanda, sans oublier Oyoke, véritable machine à tuer qu’on reverra en mai prochain s’il faut en croire la bande-annonce d’«Avengers : La guerre de l'infini».

«Lorsque Ryan [Coogler] m’a parlé de sa vision des femmes dans le film, j’en suis restée bouche bée. Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’entendre ça. Ce sont des femmes autonomes, fortes, des personnages développés, complexes. C’était extraordinaire!»

«J’ai été la première à me faire raser la tête [pour les besoins du tournage]. En théorie, tout va bien jusqu’à ce que ça arrive! [...] J’ai mis plusieurs jours à m’habituer! Puis les autres actrices sont arrivées le crâne rasé. Peu à peu, nous nous sommes mises à développer une fierté autour de cet état de fait. Nous avons intégré ce qui est, en fait, un symbole de pouvoir.»

«J’adore la scène dans laquelle Oyoke ne veut pas porter de perruque. Elle ne veut pas se couvrir la tête. Sa fierté et son bonheur sont de marcher en exhibant son crâne rasé et tatoué. C’est éminemment subversif, mais d’une manière qui est la bonne», explique-t-elle, faisant référence à la manière dont les cheveux des femmes noires américaines ont toujours fait l’objet de débats politiques.«Panthère noire» enthousiasme les cinéphiles dès le 16 février.