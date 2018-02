Un homme de Québec porté disparu

Le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) a demandé l’aide de la population afin de retrouver Bruno Courcy, porté disparu vendredi.

L’homme de 39 ans aurait quitté son domicile de Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec, à bord d’un Ford Mustang vert 2006, immatriculé E85 NFB. Selon un communiqué émis par le SPVQ, il pourrait se trouver dans le secteur de Lotbinière, dans la région de Chaudière-Appalaches, ou près de Trois-Rivières, en Mauricie.

Le SPVQ a affirmé craindre pour la santé et la sécurité de Bruno Courcy, car il aurait besoin de soins appropriés à son état. M. Courcy mesure 1 m 55 (6 pieds) et pèse 77 kg (170 lb). Il a les cheveux bruns courts, les yeux pers et portait un manteau de motoneige noir avec des lignes orange, un pantalon jogging, des bottes noires et une casquette de noire délavée. Il aurait une dent manquante à l’avant en haut et des tatouages sur le torse et les bras.

Toute personne qui a vu un individu correspondant à cette description ou a des informations sur l’endroit où il pourrait se trouver est invitée à contacter le 9-1-1 ou le 1-888-641-2447.