Un motoneigiste de 24 ans perd la vie dans un accident

Un homme de 24 ans a perdu la vie après être tombé dans un cours d’eau, près de L’Avenir, au Centre-du-Québec, dans la nuit de vendredi à samedi.

Le motoneigiste aurait fait une fausse manœuvre qui l’a envoyé dans un ruisseau à proximité de la piste. Selon la Sûreté du Québec (SQ), qui a été appelée à intervenir vers minuit et demi, l’homme s’est retrouvé coincé sous sa motoneige. Il faisait partie d’un groupe de six motoneiges circulant sur la piste. Les trois motoneigistes qui le suivaient ont aussi perdu le contrôle de leur véhicule en raison de l’accident. Les véhicules ont terminé leur course dans le ruisseau, par-dessus l’homme qui s'y trouvait déjà coincé.

Des enquêteurs ont été dépêchés sur place pour déterminer la cause de l’accident. Selon la SQ, l’alcool n’est probablement pas en cause.

Ce décès survient alors qu’une opération de sensibilisation sur la sécurité en motoneige devait avoir lieu samedi, près de Donnacona, dans la région de la Capitale-Nationale.