Après la neige, le verglas

La neige a à peine fini de tomber sur le sud-ouest du Québec que, déjà, les Québécois peuvent s’attendre à de nouvelles précipitations, cette fois-ci sous forme de verglas.

Selon Environnement Canada, entre 2 et 5 mm de verglas sont attendus de l’Outaouais jusqu’à Québec, en passant par Montréal, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, l’Estrie, la Beauce et le Centre-du-Québec. La quantité pourrait même atteindre les 10 mm sur la couronne nord de Montréal.

«La pluie verglaçante débutera sur la Montérégie en mi-journée et elle se propagera vers la Mauricie en fin de journée. La pluie verglaçante affectera alors la ville de Québec en soirée pour atteindre la baie des Chaleurs au courant de la nuit», a expliqué Environnement Canada dans un avis d’alerte dimanche matin.

Les automobilistes qui prendront la route au cours de la journée devront être prudents, a averti l’organisme fédéral.

Bordée de neige

Par ailleurs, les Québécois habitant dans l’est de la province et au Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent s’attendre à recevoir une nouvelle bordée de neige de 15 à 20 cm en raison du passage d’une dépression en provenance des États-Unis lundi.

«La neige associée au système gagnera le centre du Québec cet après-midi et les régions de l'est plus tard en soirée. L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte», a souligné Environnement Canada.

Cet avis est valable pour les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de La Tuque, de la Manicouagan, de Baie-Comeau, de Sept-Îles et de la Minganie.