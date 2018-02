8,6 millions pour améliorer l'accès à la santé

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Gaétan Barrette, a annoncé dimanche un investissement de 8,6 millions $ pour améliorer l’accès à la chirurgie, aux examens diagnostiques et à certains services de cardiologie.

Le gouvernement québécois espère ainsi réduire le temps d’attente pour l’obtention de ces soins et services médicaux. Les fonds supplémentaires sont destinés à l'ajout de services d'ici le 31 mars.

«L'accessibilité des services offerts par notre réseau est une des grandes priorités de notre gouvernement, comme nous l'avons clairement démontré au cours des quatre dernières années, a déclaré Gaétan Barrette, par voie de communiqué.

«Le blitz que nous annonçons aujourd'hui s'inscrit dans cette même volonté, et vise à répondre de manière très concrète et ciblée aux besoins actuels des usagers. Je suis persuadé que cette initiative permettra de diminuer les listes d'attente et d'améliorer les soins et services offerts aux patients.»

Une allocation de 2,5 millions $ devrait permettre d'effectuer 1000 chirurgies supplémentaires, selon le ministère de la Santé. Par ailleurs, 2 millions $ seront alloués aux services diagnostiques et 4,1 millions $ aux services de cardiologie.

Ces sommes s’ajoutent aux investissements de 20 millions $ annoncés par les libéraux en novembre 2016 pour soutenir les trois services ciblés.