La fierté d’une maman

En vidéo ci-dessus, voyez l'entrevue de Paul Rivard avec la famille Dufour-Lapointe à Pyeonchang.

À l’instar de ses filles lors de la finale olympique, Johane Dufour-Lapointe a livré une bataille sans merci à un cancer au cours de la dernière année. Elle était tellement heureuse de pouvoir se retrouver en bas de la piste du centre de ski Phœnix pour assister à la performance de Justine et Chloé aux Jeux olympiques.

«J’ai un peu de difficulté à trouver mes mots pour exprimer ce que je ressens, a souligné Mme Dufour-Lapointe alors qu’il ne restait pratiquement plus personne sur le site. Je suis habitée par un sentiment de soulagement parce que cela été un sprint par rapport à ce qui est arrivé avec ma maladie.»

«J’ai été gravement malade. J’ai été affectée, mais je me suis rendu compte à quel point mes filles l’ont également été sur les plans psychologique et émotif.»

Un sentiment de fierté se dégageait de la mère des trois skieuses.

«Les deux ont terminé la course en me disant qu’elles avaient tout donné, a-t-elle affirmé. Justine était en larmes et m’a mentionné qu’elle était vidée. [Dimanche], je suis contente que ça soit terminé et je suis fière de mes trois filles. Fière aussi pour Justine, car être double médaillée aux JO, ce n’est pas rien.»

«Pour moi, c’est une médaille amiliale.»

En plus de la réussite de sa fille, Mme Dufour-Lapointe a appris en août dernier qu’elle était en rémission. Une nouvelle qui vaut plusieurs médailles olympiques.

Une pause pour Chloé

Pendant que Justine montait sur le podium, sa sœur Chloé n’a pas été en mesure de répéter ses exploits de Sotchi, où elle avait remporté la médaille d’argent. Elle a été rapidement éliminée lors de la première ronde éliminatoire pour terminer au 17e rang.

«J’ai travaillé fort lors des entraînements, mais ça n’a pas été facile en compétition, a-t-elle expliqué avec émotion. Ce fut une année difficile et j’ai besoin d’un repos mental pour revenir plus forte.»

«Je suis vraiment fière de ma petite sœur. C’est une médaille qu’on ne pensait pas remporter il y a un an et que toute la famille serait là en santé. C’est le plus cadeau du monde.»

Pour ce qui est de sa pause, elle n’en connaît pas encore la durée. Elle veut avoir une discussion avec ses entraîneurs afin de savoir notamment si elle terminera l’actuelle saison sur le circuit de la Coupe du monde.