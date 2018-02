«La Voix»: la saison de l’intensité

Dès l’ouverture de la première émission des auditions à l’aveugle, ce dimanche, on va comprendre la dynamique entre les quatre coachs.

«Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas de chanson de coach, cette saison, a indiqué Stéphane Laporte, producteur associé. On a davantage opté pour un grand medley réunissant les succès des quatre coachs, qu’ils vont chanter ensemble, les uns avec les autres.»

On va notamment entendre «Sous le vent» de Garou, «On leur a fait croire» d’Alex Nevsky, «N’importe quoi» d’Éric Lapointe et «Je t’aime » de Lara Fabian. «Ça lance parfaitement bien la saison et, à l’issue de cette prestation, on va comprendre rapidement pourquoi ces grandes vedettes de la chanson occupent les fauteuils des coachs.»

Même s’ils sont amis et s’entendent à merveille, on va pouvoir voir plusieurs affrontements entre les coachs pour obtenir un candidat. «Éric va se retrouver au cœur des rivalités, que ce soit face à Lara, face à son ami Garou, ou à Alex.»

Les nouveaux coachs semblent avoir élevé les critères et il va être de plus en plus difficile de faire tourner les chaises.

La première ronde des auditions à l’aveugle de la sixième saison de «La Voix» sera diffusée, ce dimanche, à partir de 19 h, à TVA.