L’hélicoptère mis à profit pour rechercher les motoneigistes disparus

L'hélicoptère de la Sûreté du Québec s'est envolé dimanche matin pour tenter de retrouver les deux motoneigistes disparus depuis vendredi soir, qui sont toujours introuvables.

Rappelons que Pier-Alexandre Patenaude, 30 ans, et Alexandre Clermont, 29 ans, ont quitté sur une motoneige un resto-bar de Sainte-Barbe au sud de Salaberry-de-Valleyfield vers 1 h 30 du matin vendredi. Plutôt que de suivre le sentier fédéré sur une trentaine de kilomètres, ils ont piqué par le fleuve pour se trouver en quasi ligne droite avec la résidence de l’un d’eux.

Ils n’ont pas été revus depuis. Une opération de recherche s’est mise en branle samedi, sans résultat.

Les autorités ne croyaient pas pouvoir reprendre les recherches ce dimanche à cause de la météo. On avait indiqué samedi que les opérations étaient terminées et que les recherches n'avaient pas abouti.

Finalement, la Sûreté du Québec voulait s'assurer de vérifier 12 points stratégiques où l'eau était vive

L'hélicoptère devait continuer de survoler la scène de l'accident ce dimanche.