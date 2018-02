Moins d’automobiles remorquées cette année à Montréal

Près de 13 000 automobiles de moins que l'an dernier ont été remorquées à Montréal après cinq opérations de chargement de la neige.

Depuis le début de l’hiver, 33 805 véhicules ont été remorqués lors d'opérations de chargement de la neige décrétées par la ville-centre.

En comparaison, 46 608 remorquages ont été enregistrés l’an dernier après les cinq chargements de neige organisés pendant la saison hivernale, un écart de 27 %.

Les données ont été analysées en date du 1er février par le programmeur Pascal Robichaud, derrière le compte Twitter DO101Mtl qui scrute les données ouvertes de la Ville de Montréal.

Une sixième opération de déneigement se déroule actuellement dans la métropole, et d’autres sont à prévoir d’ici mars si de nouvelles tempêtes sont au rendez-vous.

En 2016-2017, un chargement de la neige s’est déroulé pendant le temps des Fêtes, ce qui explique en partie le nombre d’automobilistes moins disciplinés. Pendant cette période, de nombreux Montréalais se trouvaient en vacances à l’extérieur de la ville, et plusieurs visiteurs ont fait un tour dans la métropole sans nécessairement connaître la signalisation en vigueur.

Selon les données ouvertes, Montréal a procédé cette année à 6761 remorquages par chargement, soit un peu plus que les 6000 remorquages avancés en moyenne par la Ville.

L’année dernière, 9322 automobiles ont été remorquées en moyenne, contre 6589 en 2015-2016.

Côte-des-Neiges en tête

Depuis le début de la saison, l’arrondissement de Côte-des-Neige-Notre-Dame-de-Grâce, le plus populeux de Montréal, figure au sommet du palmarès avec 4567 remorquages compilés du 1er décembre au 1er février. Le Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie complètent le top 3 avec respectivement 4087 et 3657 remorquages.

L’arrondissement d’Anjou, situé davantage en périphérie, a enregistré le moins de remorquages, soit 434, suivi par Lachine avec 625.

L’hiver est particulièrement neigeux cette année puisque 185 cm de neige se sont abattus sur la métropole en date du 11er février. En moyenne, Montréal reçoit 190 cm par hiver.