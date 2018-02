Les autorités de la santé publique du Québec soutiennent que des centaines de Québécois ont été malades parce qu’ils ont consommé des aliments contenant des framboises provenant de Chine.

Selon les estimations du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a eu au moins 724 malades qui ont fait l’objet d’une enquête relativement aux éclosions de norovirus, un groupe de virus associés aux gastroentérites et qui, en plus de se transmettre rapidement, sont très contagieux.

En entrevue au Québec Matin, la docteure Natalia Vo a expliqué ce qu’est exactement le norovirus et comment se protéger.

Qu’est-ce que le norovirus?

«C’est un des virus qui causent la gastroentérite dont les symptômes sont vomissement, diarrhée, crampes abdominales. Ça dure un gros trois jours, mais ça peut persister quelques semaines.»

Quand apparaissent les premiers symptômes?

«Habituellement après l’ingestion, après la contamination, ça nous prend 12 à 48 heures pour avoir les premiers symptômes de vomissement et de diarrhée. Les gros symptômes durent de deux à trois jours et après on peut avoir une diarrhée et un mal d’estomac persistant pendant à peu près deux semaines.»

Existe-t-il un traitement?

«Il n’y a pas de traitement pour cela. Si vous êtes encore capables de vous hydrater, de prendre des électrolytes, restez à la maison pour ne pas contaminer les autres et si vous voyez que vous n’êtes pas capables de vous réhydrater il faut se présenter à l’urgence pour avoir une réhydratation intraveineuse.»

Quoi faire pour se protéger?

«Il n’y a pas grand-chose à faire en tant que consommateur parce que sur l’étiquette on ne le voit pas d’où viennent les framboises congelées. Soyez à l’affût des rappels, vous n’avez qu’à taper ‘’framboises congelées norovirus’’ sur Internet et vous allez avoir le nom de certains aliments qui ont été rappelés par le MAPAQ.»

Est-ce une situation qui pourrait se reproduire?

«C’est toujours possible. Malheureusement le norovirus est un virus qui est très résistant donc même si c’était des framboises congelées provenant de Chine, une fois décongelées et transformées pour le produit le norovirus était encore présent.»