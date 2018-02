Retrait des optométristes de la RAMQ : des urgences plus engorgées?

Le retrait des optométristes de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pourrait engorger les urgences, selon le Parti québécois (PQ), qui accuse le gouvernement libéral de sous-estimer la profession.

«Est-ce qu’on peut trouver un juste milieu faisant en sorte que la disponibilité des optométristes ait une valeur ajoutée», a déclaré Diane Lamarre, porte-parole du PQ en matière de santé et d’accessibilité aux soins, lors d’un point de presse dimanche.

Quatre-vingt-dix pour cent des optométristes du Québec se retireront de la RAMQ à compter du 10 mars prochain, a annoncé mercredi l’Association des optométristes du Québec (AOQ) plus tôt cette semaine.

Une situation qui laissera en plan la population de moins de 18 ans, de 65 ans et plus et les prestataires de la sécurité du revenu.

Diane Lamarre soutient que le tout pourrait s’avérer catastrophique pour les urgences, puisque les optométristes agissaient comme une première ligne pour les désengorger.

«La population a besoin d’aide pour son glaucome. Elle a besoin d’avoir quelqu’un qui intervient pour extraire un corps étranger dans son œil autant qu’elle a besoin de quelqu’un qui suit sa tension artérielle», a-t-elle donné en exemple.

«Il y en a de l’argent dans notre système. Sauf qu’actuellement, il est toujours donné aux spécialistes et aux médecins», a précisé Diane Lamarre.

Les coûts d'exploitation encourus par les optométristes ont augmenté trois fois plus que les honoraires à l'acte au cours des 30 dernières années, selon l’AOQ.