Selena Gomez ne pense pas guérir un jour

Selena Gomez est persuadée que la dépression et l’anxiété la suivront pour le reste de sa vie.

La chanteuse est passée par une thérapie en 2016 afin de traiter ses problèmes de santé mentale provoqués par son lupus. En complément, elle a récemment suivi un traitement sur deux semaines afin de combattre ses problèmes de dépression.

La jeune femme de 25 ans s’est entretenue avec l’actrice de 13 Reasons Why, Katherine Langford, lors d’une interview durant laquelle le problème a été soulevé. « J’ai eu beaucoup de soucis avec la dépression et l’anxiété, et je ne l’ai pas caché, mais c’est quelque chose dont je ne crois pas pouvoir un jour me débarrasser », a admis Selena Gomez.

Néanmoins, elle croit que 2018 sera meilleure que 2017, où elle a dû subir une transplantation rénale à cause du lupus qu’elle combat depuis longtemps.

Sa priorité pour 2018 est donc sa santé et son bien-être, même si ça signifie qu’elle doit mettre de côté sa carrière musicale. « Je veux être sûre d’être en bonne santé, a-t-elle expliqué. Si c’est bon, tout retrouvera sa place. Je ne me fixe pas vraiment de but parce que je ne veux pas être déçue si je ne parviens pas à les atteindre, mais je veux toujours travailler sur ma musique. »

Selena Gomez, qui produit 13 Reasons Why, est une des stars les plus suivies sur Instagram. Néanmoins, elle a confié que sa relation avec cette plateforme est « complexe » et « très compliquée ». Si, d’une part, Instagram lui permet de faire entendre sa voix, d’autre part, ce média lui donne, comme aux autres jeunes, une « fausse représentation de ce qui est important».