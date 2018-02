Atteint d'un cancer, un «bluesman» se fait voler son équipement

Guy Cardinal, un «bluesman» de la grande région de Québec, s'est fait voler son gagne-pain, son piano, à son lieu de travail vendredi dernier.

Musicien depuis une quarantaine d'années, une levée de fond a été mise en branle pour maintenant lui permettre de se racheter son équipement.

«Le blues pour moi, c'est une manière d'être. Ce n'est pas juste un style de musique, mais une manière d'exprimer ses sentiments (...) Malheureusement, je me suis fait voler mon piano, ma boîte d'accessoire aussi avec mes micros et mes fils», a témoigné l'homme qui a perdu la vue avant l'âge d'un an.

Les instruments disparus valent plus de 2000 $. Ils ont été vus pour la dernière fois vendredi, dans le restaurant de l'hôtel Québec Inn, sur le boulevard Hamel à Québec. Guy Cardinal y joue tous les soirs de fin de semaine depuis six ans.

«Le piano (qu'on m'a volé) avait un son riche. C'était un piano joyeux. C'était mon piano préféré (...) Je trouve qu'avec ce que je vis ces temps-ci, c'est quand même beaucoup, parce que demain, lundi, je me fais opérer pour un cancer. Le timing n'est pas bien bon.»

Le cancer de la vessie est celui dont souffre M. Cardinal.

Dimanche, le pianiste a ouvert les portes de sa résidence à une équipe de TVA Nouvelles à qui il a joué quelques chansons sur son piano de pratique. Malgré les circonstances, il gardait le sourire.

«On va se relever de ça et on va continuer de jouer de la musique. Vous allez être pris pour m'entendre jouer de la musique pour encore les 40 prochaines années.»

Une levée de fond a vu le jour samedi sur la page GoFundMe.

Déjà plus de 1500 $ avaient été amassés pour lui permettre de racheter ses équipements manquants dimanche après-midi.