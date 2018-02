Un deuxième défilé couronné de succès pour le Carnaval de Québec

Si le Défilé de Charlesbourg a été marqué par un froid glacial la semaine dernière, c’est plutôt à l’occasion d’une douce soirée enneigée que s’est déroulé celui de la Haute-Ville, hier soir, devant plusieurs milliers de personnes.

Jeunes et moins jeunes, habitués du Carnaval autant que les néophytes, se sont massés aux abords du boulevard René-Lévesque, de la rue Cartier et de la Grande-Allée afin d’assister à ce deuxième défilé. L’événement a une fois de plus attiré de nombreuses familles.

«Journée familiale»

«On est allés aux pee-wee cet après-midi, et ensuite à la parade. C’est la journée familiale! On a donné un grand coup cette année, on veut faire vivre ça aux enfants», raconte Maxime, un Beauceron venu assister au défilé en compagnie de sa conjointe et de ses deux enfants.

«On vient pas mal chaque année en famille. On est quatre familles avec six enfants», indique pour sa part Éric.

Les quelque 600 artistes et figurants ont encore une fois donné toute leur énergie pendant les deux heures qu’a duré le défilé. Près d’une vingtaine de chars allégoriques ont défilé sur une musique rythmée, accompagnés notamment de la reine du Carnaval, des duchesses et, bien sûr, de Bonhomme.

«J’aime bien l’ambiance et les chars allégoriques», pointe Sophia, qui assistait à un défilé du Carnaval pour la troisième fois.

«Mais surtout Bonhomme! On attend de le voir!» de renchérir son copain Juan.

Comme sur des roulettes

À l’instar du défilé, la soirée s’est déroulée sans anicroche du côté des policiers. Les rues bloquées ont alourdi le trafic dans les environs, mais tout s’est placé une fois l’événement terminé.

«Ça s’est passé à merveille. La température a été de notre côté», s’est réjouie la porte-parole Cyndi Paré, et ce, même si de nombreux carnavaleux assistaient au défilé avec une boisson de convenance à la main.

À surveiller en cette dernière journée de carnaval : le premier concours de «Viking le plus fort», au cours duquel de véritables hommes forts se prêteront à diverses épreuves de force.