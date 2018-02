500 $ par session pour aller étudier à Rivière-du-Loup

Afin d’inciter les Québécois à venir étudier en région, le Cégep de Rivière-du-Loup offre aux nouveaux étudiants la résidence gratuite et 500 $ par session.

«Notre objectif c’est d’amener notre région à être plus intéressante et c’est effectivement ce qui va se passer», a expliqué Jérémie Pouliot, directeur adjoint des études au Cégep de Rivière-du-Loup, en entrevue avec Mario Dumont, à LCN.

L’offre comprend quelques conditions, mais permet aux étudiants des économies substantielles.

Pour être admissibles, les étudiants ne doivent pas provenir du Bas-Saint-Laurent et appliquer dans un programme qui ne s’offre pas dans leur région d’origine.

«C’est de récupérer les jeunes qui n’ont pas accès aux programmes souhaités dans leur région et qui veulent venir étudier», a précisé M. Pouliot.

En plus de la résidence gratuite pendant la première année, donc pendant 9 mois et demi, les étudiants recevront 500 $ après chaque session complétée, soit un maximum de 2000 $ pour un programme préuniversitaire et 3000 $ pour un programme technique.

«Les étudiants nous le disent qu’une résidence gratuite pour toute une année ça parait dans un budget», a confié le directeur adjoint des études au Cégep de Rivière-du-Loup.

Pour consulter tous les critères d’admission, consultez le site du Cégep de Rivière-du-Loup.