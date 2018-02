Bonhomme est le seul intouchable de la refonte du Carnaval

Malgré une hausse de 20 % d’achalandage, l’organisation du Carnaval plonge dans sa refonte et souligne que Bonhomme est le seul à être en sécurité pour la prochaine édition.

«Je pense qu’il y a trois ans, on n’avait pas mal moins de crédibilité qu’aujourd’hui. Les gens avaient des craintes envers l’organisation du Carnaval. Trois ans après, je pense qu’ils ont compris qu’on va être là encore pour un bon bout de temps», soutient le président du conseil d’administration Alain April.

«Tu es toujours aussi bon que ton dernier événement», précise-t-il, ajoutant que la crédibilité n’est «jamais acquise» pour de bon.

L’enveloppe réservée aux activités a atteint 2,75 millions $, en hausse de 500 000 $ comparativement à l’année précédente.

«Notre plus grand souhait est que notre budget continue de croître. Avec l’achalandage et les revenus d’une année, on peut tabler sur les suivantes et permettre une croissance positive», indique la directrice générale du Carnaval Mélanie Raymond, qui estime à 20 % la hausse d’achalandage.

Refonte

L’heure est déjà à penser à la 65e édition. Le rapport de l’équipe mené par l’ex-directeur général du Festival d’été Daniel Gélinas, à qui «carte blanche» a été donné pour repenser le Carnaval, doit d’ailleurs être rendu au printemps.

«On analyse tout. Ça ne veut pas dire qu’on va faire une refonte totale. L’objectif, c’est de se poser les bonnes questions, de conserver ce qui fonctionne bien et de retravailler le reste», précise Mme Raymond.

«C’est sûr qu’il va y avoir des modifications. Comme cette année, alors qu’on a mis 40 % de nouveautés. Mais je ne pense pas qu’on mette à la poubelle tout ce qu’on fait depuis plus de 60 ans. Le seul intouchable, c’est Bonhomme», spécifie Alain April.

Effet mitigé

Plusieurs commerçants consultés par «Le Journal de Montréal» ont avoué ne pas avoir ressenti d’«effet Carnaval» notable dans leurs affaires. L’arrivée de Daniel Gélinas insuffle toutefois un vent d’optimisme sur la Grande Allée.

«S’il fait même la moitié de ce qu’il a fait pour le FEQ avec le Carnaval, on est en business. Je n’en ai aucun doute», lance le copropriétaire de L’Atelier et de L’Ophélia, Fabio Monti.