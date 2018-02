Caméras dans les CHSLD : une affiche qui dit tout

TVA Nouvelles a mis la main sur l’affiche que dévoilera la ministre responsable des aînés mardi en lien avec l’installation de caméras de surveillance en CHSLD.

Sur le pictogramme qui sera installé et bien visible à l’entrée de l’ensemble des 415 CHSLD de la province, on pourra lire qu’«il est possible que des mécanismes de surveillance soient installés par des résidents dans leurs chambres».

La ministre Francine Charbonneau présentera aussi un guide d’utilisation des systèmes de surveillance. Ce guide expliquera qu'on doit prendre en considération le droit à la vie privée des résidents, le besoin des familles de veiller à la sécurité de leurs proches, la préservation de la réputation et de la relation professionnelle avec le personnel. Il établira aussi les balises: qui peut installer et utiliser la surveillance, les conditions d'installation; déterminera ce qui est possible de capter ou non, les règles de conservation des enregistrements et les obligations de l'établissement.

Chaque CHSLD devra désigner une personne ressource qui devra évaluer périodiquement le recours à une caméra. Les familles qui auront filmé des situations inacceptables pourront en référer au responsable ou à la police.

Un mal nécessaire

La FADOQ affirme qu’il y a longtemps qu’on souhaitait un encadrement. Comme le gouvernement, on souligne que les gens avaient le droit d’installer des mécanismes de surveillance parce qu’une chambre de CHSLD est le lieu de résidence d’une personne.

«Ce n'est pas la caméra le débat!, souligne Danis Prud'homme, directeur général du réseau FADOQ. Le débat, c'est peut-on avoir des CHSLD qui vont traiter dignement nos aînés et qui vont donner les services et les soins appropriés?»

Un syndicat affilié à la FTQ est toujours en attente d'une décision de la Cour Suprême dans une affaire de grief concernant l'utilisation d'une caméra en CHSLD. Ce syndicat n'écarte pas non plus la possibilité de recourir un jour aux tribunaux pour contester le règlement sur l’utilisation de caméras dans les CHSLD.