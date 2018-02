Demandeurs d'asile: Québec a versé 20 M$ de plus en aide sociale

EXCLUSIF | L'arrivée massive de demandeurs d'asile à la frontière américaine l'été dernier a coûté au moins 20 millions de dollars de plus au Québec en paiements d'aide sociale.

C’est ce qu’indiquent des chiffres obtenus par TVA Nouvelles.

Lors des 11 premiers mois de 2017, Québec a versé 42,2 millions de dollars en aide sociale aux ménages comptant au moins un demandeur d’asile. Le montant pour décembre n'est pas encore connu.

C’est tout un bond par rapport aux années précédentes, alors que les montants versés avaient totalisé 18,9 millions en 2015 et 18,6 millions en 2016.

Le mois de novembre 2017 a établi record mensuel avec un montant de 7,4 millions versés aux ménages comptant au moins un demandeur d’asile, c’est presque cinq fois les montants versés lors des mois de novembre des deux années précédentes.

Et on ne parle ici que des coûts défrayés par Québec en matière d’aide sociale pour les demandeurs d’asile. À cela, il faut ajouter les frais pour les services de santé et d’éducation.

En août dernier, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, avait sommé Ottawa de payer la facture déclarant que les demandeurs d’asile entrant au Canada étaient «les invités de Justin Trudeau.»

Le gouvernement fédéral n’a pas encore indiqué s’il allait compenser le Québec.