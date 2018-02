Démolition d'une école primaire à Montréal

La Commission scolaire de Montréal procède à la démolition de l'école Sainte-Catherine-de-Sienne dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

L'école avait été fermée en 2015 en raison de la mauvaise qualité de l'air et qui menaçait la sécurité et la santé des jeunes et des employés de l'école.Ceux-ci ont été déménagés dans un autre établissement.

Une étude sur la viabilité de l'école a été effectuée et au terme de celle-ci, la décision a été prise qu'il serait mieux de la détruire et d'en reconstruire une nouvelle.

Les travaux ont donc commencé peu avant la période des Fêtes, notamment avec le désamiantage de l'école. Également, tout ce qui pouvait être réutilisé à l'intérieur a été récupéré et servira dans la prochaine école.