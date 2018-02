L’hiver amène son lot de saletés, d'où l’importance de nettoyer de temps à autre ces autobus qui transportent au quotidien des centaines de personnes.

Or, en regardant une vidéo obtenue par TVA Nouvelles (à voir ci-dessus), un petit coup sur le plafond où se trouve le filtre suffit pour qu’il s’en dégage un nuage de poussière qui retombe au sol, là où vous êtes assis comme passager. Ces images ont été tournées dans un autobus de la STM, il y a environ deux semaines, un autobus qui est en service depuis 2017.

D’autres photos, cette fois prises récemment dans un 747 qui fait la navette entre l’aéroport Montréal-Trudeau et le centre-ville, montrent l’ampleur de l’insalubrité où les voyageurs déposent leurs valises. Un touriste débourse 10 $ pour ce service.

Y a-t-il un problème d’insalubrité dans les autobus de la STM? Sous le couvert de l’anonymat, de nombreux employés affirment que l’entretien y est négligé et que les filtres de poussières y sont rarement nettoyés. Chose certaine, la situation est préoccupante pour le Syndicat canadien de la fonction publique. TVA Nouvelles a appris que le SCFP a déclenché une enquête interne où seront justement examinés les aspects de santé et sécurité au travail.

Réactions de la STM

«Nous n’avons pas été informés de la tenue d’une enquête du SCFP à ce sujet. Nous ne comptons pas commenter davantage le dossier, puisque la santé et la sécurité des travailleurs sont une priorité pour la STM et que cet enjeu est traité de façon paritaire, même en cette période de négociations. Des vérifications aléatoires, menées paritairement, ont d’ailleurs lieu dans chaque centre de transport pour vérifier l’état de propreté des véhicules», a réagi le responsable des affaires publiques de la STM Philippe Déry.

Ce dernier explique que le nettoyage extérieur des bus est réalisé lors du ravitaillement, ce qui se fait quotidiennement ou aux deux jours, selon le kilométrage parcouru par le bus. À cette occasion, un nettoyage du poste de conduite du chauffeur est aussi effectué. Il est cependant évident que l’hiver, les bus se salissent plus vite avec la gadoue, les sels de déglaçage et les abrasifs. Et c’est d’autant plus vrai pour un hiver rigoureux comme celui-ci, alors que les précipitations sous formes diverses s’enchaînent en ne laissant aucun répit. Mais le tout est d’ordre esthétique.

«Le grand nettoyage intérieur complet est effectué aux 42 jours, mais nous procédons régulièrement aussi à un nettoyage partiel, de façon ponctuelle ou selon les besoins. Ainsi, les planchers sont nettoyés plus fréquemment l’hiver», note la STM.

Pour ce qui est des porte-bagages de la ligne 747, ils sont aussi nettoyés périodiquement. Encore là, ils se salissent plus vite l’hiver puisque les valises sont souvent couvertes de neige, de sel, de gadoue et autre.

Si un client constate que son autobus est particulièrement sale, il peut noter son numéro et la ligne et transmettre le tout à la STM.

Finalement, les filtres à air d’habitacle sont entretenus à tous les 20 000 km, selon les recommandations. Puisque leur fonction première est de capter et retenir la poussière pour assurer la qualité de l’air qui circule dans le bus, il se peut que de la poussière en émane lorsqu’un tel filtre subit un choc. Cela ne démontre pas un problème, mais plutôt qu’ils remplissent leur fonction première. Un chauffeur qui constaterait une situation problématique peut aussi le rapporter en remplissant un bon de travail pour qu’une vérification soit effectuée, explique M. Déry.

Environ 377 000 déplacements sont effectués chaque jour sur le réseau d’autobus de la STM et près de 1400 véhicules sont en service quotidiennement à l’heure de pointe. 2300 chauffeurs sont en poste lors d’une journée typique.