Le système de santé public est-il suffisamment efficace ou devrions-nous faire une plus grande place au privé? À l’approche d’une nouvelle élection, les analystes politiques de «La Joute» se prononcent.

«J’ai hâte qu’on dise que ça ne marche pas ce système-là», lance d’entrée de jeu Luc Lavoie.

L’ex-stratège politique aimerait voir la création d’un vrai système à deux vitesses.

«Est-ce qu’on pourrait commencer à se poser la question : pourquoi n’avons-nous pas, comme en France et comme ailleurs en Europe, un système privé qui désengorgerait l’autre? demande-t-il. Je comprends le dogme. Le dogme est fortement alimenté par les syndicats, mais le dogme ne marche pas.»

Pour sa part, Bernard Drainville affirme qu’un tel système existe déjà.

«T’en as un système mixte, Luc, réplique-t-il. Si tu veux aller voir un médecin au privé, tu peux y aller au Québec. Il y a de plus en plus de médecins d’ailleurs qui se désaffilient du régime public. Tu donnes une couple de 100 piasses par année et tu vois un médecin dans les 15 minutes, dans les 30 minutes.»

Une situation qui risque de devenir de plus en plus populaire selon lui.

«Oui ça existe déjà et savez-vous quoi? Je pense qu’il va y en avoir de plus en plus, des médecins qui vont se désaffilier, prédit l’ex-député péquiste. Et c’est un peu triste, parce que c’est vous et moi qui payons la palette pour les faire éduquer, parce que ça coûte très cher éduquer un médecin.»

Il aimerait voir les nouveaux médecins consacrer un minimum d’année au régime public avant de migrer dans le système privé.

«Moi j’aimerais ça qu’avant d’aller au privé, ils soient obligés de redonner au bon contribuable citoyen un certain nombre d’années au système public avant de pouvoir se désaffilier et aller travailler jusqu’au privé», propose-t-il.

Une solution avec laquelle Caroline St-Hilaire est d’accord.

«C’est quand même incroyable. À chaque élection, la priorité c’est la santé, soutient-elle. À chaque fois qu’un ministre arrive, il va régler et fait des réformes. Et on revient à une autre élection et on va encore se répéter ça à la fin en se disant : il n’y a rien qui avance.»

«Pourquoi on ne prend pas le problème en amont? s’interroge l’ex-mairesse de Longueuil. Essayons autre chose qu’un ministre médecin, moi je pense que ça serait intéressant.»