Inauguration de deux supercliniques à Montréal

Le ministre de la Santé était de passage à Montréal, lundi, pour l'inauguration de deux supercliniques, les 24e et 25e au Québec.

En matinée, Gaétan Barrette a procédé à l'ouverture officielle de la superclinique Polyclinique Cœur-de-l'Île, dans Villeray. En après-midi, il s'est rendu à la superclinique Angus dans Rosemont-La Petite-Patrie.

Ouvertes de 8h à 20h la semaine et la fin de semaine, les deux supercliniques vont offrir plusieurs services dont le service prélèvements et d'imagerie médicale. Le ministre les a décrites comme des mini-urgences.

«Pour des problèmes mineurs – on est dans la période de grippe – c’est ici qu’on devrait venir en premier, si on n’a pas de place chez son médecin de famille. Parce que la superclinique se veut un intermédiaire entre le cabinet d’un médecin, s’il n’est pas un GMF, ou en GMF, et l’urgence. Parce qu’on y offre des services de ce niveau-là», a-t-il expliqué.

Les supercliniques ont pour but d'ajouter quelque 20 000 consultations chacune pour des patients qui n'ont pas de rendez-vous et qui pourront ainsi voir un médecin et recevoir des soins le jour même ou dès le lendemain en téléphonant trois heures avant la fermeture.