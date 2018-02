La firme montréalaise Behaviour va créer un jeu «Game of Thrones»

Le studio montréalais Behaviour Interactif développera un jeu mobile basé sur la télésérie culte Game of Thrones avec HBO et GAEA, a annoncé la compagnie lundi.

«Game of Thrones captive les auditeurs de partout sur la planète et nous croyons fermement qu’avec HBO, nous pourrons répondre aux attentes qu’un tel produit engendre», a partagé Rémi Racine, président et producteur exécutif de Behaviour Interactif.

Le vice-président licences et détail de HBO Jeff Peters a salué le partenariat avec le studio de jeu québécois. «Notre travail consiste à offrir à cette communauté de nouvelles façons de s’immerger dans l’univers de l’émission et nous avons très hâte de voir l’expérience que Behaviour développera», a-t-il affirmé.

«Nous sommes excités de travailler en équipe avec Behaviour Interactif», a précisé de son côté Yanzhi Wang, président fondateur de GAEA qui collaborera à cette création.

Fabrication de créatures

Pour créer ce jeu mobile, Behaviour et GAEA devront étudier attentivement les créatures et personnages originaux de Game of Thrones.

L’objectif est de permettre aux joueurs d’imaginer des stratégies visant à conquérir de nouveaux territoires. Les mythologies de Westeros seront au cœur de l'aventure.

Rappelons que Behaviour Interactif est basé à Montréal. L’entreprise a plus de 375 employés. À ce jour, elle a vendu pus de 60 millions de ses jeux sur la planète.