« La vraie nature » : 6 moments touchants de la dernière émission

Ce dimanche, Debbie Lynch-White, Michel Rivard et Janette Bertrand étaient les invités de Jean-Philippe Dion dans le cadre de l'émission « La vraie nature ». L'ambiance propice aux confidences du chalet a de nouveau donné lieu à une rencontre mémorable entre trois personnalités et générations différentes, ayant, chacune à sa manière, fait évoluer les choses au Québec. Voix six moments touchants issus de la dernière émission.

1. Janette Bertand - Une enfant invisible

« J'avais trois frères ainés, et dans ce temps-là, c'était les garçons qui étaient intéressants. Moi, j'étais rien qu'une fille ». Durant son enfance, Janette Bertrand se sentait invisible aux yeux de son père.

2. Debbie Lynch-White - La maladie de son père

« Mon père a été diagnostiqué avec la sclérose en plaque. Fait que, en deux ans, il ne conduisait plus, il était en fauteuil, aux couches, tout ça. Moi j'étais enfant unique, mes parents étaient divorcés, donc j'étais comme son seul contact avec la vie extérieure... ». Debbie Lynch-White parle avec émotions de son père décédé.

3. Michel Rivard - Beau Dommage

« On était un groupe de création, on était 4 gars, et on s'est mis à faire des shows d'humour. Ça, ça a été extrémement important dans ma vie, parce que des ruines de La Quenouille est né Beau Dommage ». Michel Rivard explique les circonstances de la formation de Beau Dommage.

4. Janette Bertrand - Sa rencontre avec les Beatles

« Tout à coup, il y a une main sur mon épaule, c'est John. John Lennon! ». Janette Bertrand a discuté avec les Beatles au Forum dans les années 60.

5. Michel Rivard - La complainte du phoque en Alaska

« Je ne sais pas si quelqu'un peut s'imaginer ce que ça représentait pour moi. C'est la plus belle tape dans le dois que j'ai jamais eu de ma vie, c'est le plus beau mot d'encouragement... de la part du prof ». Michel Rivard a les larmes aux yeux en écoutant Félix Leclerc interprété « La complainte du phoque en Alaska ».

6. Debbie Lynch-White - La Bolduc

« Je suis vraiment fière de faire ce rôle là, mais je pense que, à l'heure où on se parle, je ne mesure pas l'ampleur encore... ». Debbie Lynch-White est émue en voyant pour la première fois des images de « La Bolduc ».

