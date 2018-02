Le démantèlement d'imposants pylônes vu des airs

Hydro-Québec procédait au démantèlement d’une ligne de pylônes tout près de Repentigny, à proximité de l’autoroute 40, lundi.

Les travailleurs, après avoir défait une quarantaine de ces imposantes structures qui mesurent une centaine de mètres de hauteur, s’affairaient à les détruire. L’acier qui les compose sera récupéré pour un usage ultérieur.

La déconstruction s’est amorcée au cours des derniers mois, dans le but, à terme, d’implanter la nouvelle ligne Chamouchouane-Bout-de-l’Île. Cette dernière, un projet de grande envergure d’une longueur de 425 km, comptera quelque 100 pylônes et traversera le Saguenay—Lac-Saint-Jean, la Mauricie, Lanaudière, les Laurentides et Montréal. Il s’agit d’une ligne de 735 kilovolts, le plus haut voltage des lignes d’Hydro-Québec.

Lundi matin, 70% de la ligne était détruite. Évidemment, l’opération en cours a attiré la curiosité des automobilistes qui passaient par là.