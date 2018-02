Le sommet du G7 dans Charlevoix coûtera 224 M$, prévoit le fédéral

Le prochain sommet du G7 qui aura lieu en juin prochain à La Malbaie, dans Charlevoix, devrait coûter un peu plus de 224 millions de dollars, prévoit Ottawa.

Un peu plus de la moitié de ce budget, soit environ 125 millions de dollars, est alloué à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) afin d’assurer la sécurité lors de l’événement, selon un document rendu public par le gouvernement fédéral.

Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (31 M$), le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (19 M$), Services partagés Canada (16 M$) et le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (12 M$) auront aussi d’importantes dépenses à couvrir pour mener à bien ce sommet.

«La majorité du financement de la présidence sera axée sur les mesures de sécurité, qui comprennent le déploiement de la GRC et du personnel militaire, le soutien de la police provinciale et l’équipement nécessaire, peut-on lire dans le document. Les fonds seront également utilisés pour des besoins logistiques comme la location de salle, le personnel temporaire et les mises à niveau du réseau de communication local.»

Le sommet du G7 se tiendra les 8 et 9 juin prochain au Manoir Richelieu.