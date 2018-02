Les élèves de Trois-Rivières réussissent moins bien

Les élèves trifluviens réussissent moins bien qu'ailleurs au Québec.

C'est ce qui ressort du Palmarès des commissions scolaires réalisé par l'Institut Fraser qui démontre entre autres que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy se classe sous la moyenne provinciale.

Chemin-du-Roy arrive en 17e position des organisations. Les commissions scolaires de l'Énergie et de la Riveraine font un peu mieux en 11e et 12e positions. Le tout est basé en partie sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et cinquième secondaires.

Le classement arrive en pleine semaine de la persévérance scolaire.

En Mauricie, on veut en outre augmenter le taux de diplomation des élèves. «On est à 72,8 %, ce qui est semblable au reste du Québec et on aimerait avoir 80 %, alors il y a encore du travail à faire», mentionne Louis Gendron, président de la Table régionale de l'éducation de la Mauricie.

Le ministre de l'Éducation a d'ailleurs annoncé lundi une aide supplémentaire de 4 millions $ pour contrer le décrochage scolaire.