Procès Normandeau-Côté: le juge donne raison aux médias

Les journalistes Marie-Maude Denis et Louis Lacroix ont été exemptés de leur obligation de témoigner et n’auront pas à dévoiler leurs sources dans le cadre du procès de Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté.

Dans sa décision étoffée de 35 pages, le juge André Perreault a conclu que la défense n’a pas démontré «que l’intérêt de la justice l’emporte sur l’intérêt public à conserver la confidentialité de la source journalistique».

Les avocats de la défense avaient envoyé une assignation à comparaître à la journaliste de Radio-Canada et au journaliste de Cogeco – qui collabore aussi avec L’Actualité – pour les interroger sur l’identité de leurs sources confidentielles à l’origine de reportages portant sur des éléments de preuve au procès de l’ex-vice-première ministre et de l’ancien collecteur de fonds libéral.

L’avocat de Marc-Yvan Côté, Me Jacques Larochelle, s’est donné quelques jours pour décider s’il allait porter en appel la décision du juge Perreault.

Rappelons que la défense a déposé deux requêtes en arrêt des procédures. Les journalistes avaient été assignés à témoigner dans le cadre de celle de type Babos, en lien avec les fuites médiatiques.