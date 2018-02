Un début de semaine ensoleillé

Après une fin de semaine grisâtre, les Québécois peuvent s’attendre à un beau début de semaine dans les normales de saison.

Le soleil va faire son grand retour dès lundi, et ce jusqu’à mercredi, avec des maximums allant de – 5 degrés en début de semaine, pour atteindre 0 degré mercredi et jeudi.

Des vents forts devraient souffler en matinée, puis s’affaiblir dans l’après-midi, sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'est. Les rafales pourraient atteindre et dépasser les 50 km/h pour le sud du Québec.

Les automobilistes devront être vigilants, en raison de la poudrerie. Un avis a été émis pour le Québec, la Côte-Nord et le Lac-Saint-Jean.

Jeudi, une nouvelle dépression provenant de l’Alberta fera son entrée sur le Québec et pourrait apporter des averses de neige sur l’ensemble de la province.