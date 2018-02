Un loyer en échange de sexe

Des internautes de Montréal et de Québec proposent à de jeunes hommes un loyer à prix avantageux en échange de faveurs sexuelles sur des sites web de petites annonces.

«Recherche un coloc gai pour partager un beau condo dans le Sud-Ouest près d’un métro. Grand 3 et demi au rez-de-chaussée dans un triplex. Une seule grande chambre et place pour deux lits. Pour s’aider mutuellement et briser l’ennui», décrit une annonce sans photo trouvée sur le site de Kijiji.

En moins de 30 minutes, il a été possible pour le 24 Heures de repérer 10 annonces de la sorte sur Kijiji et Craiglist.

Pour ce reportage, nous nous sommes fait passer pour Thomas, un étudiant de 24 ans en littérature.

Lorsque nous avons demandé à voir des clichés concernant l’offre décrite plus haut, des photos de l’appartement et d’organes génitaux nous ont été transférées.

«Excuse-moi si elles [les photographies] sont un peu osées», a rétorqué l’annonceur dans un message courriel nous étant adressé en privé.

À la première lecture de ces annonces, il n’est pas toujours évident qu’on y propose des faveurs sexuelles.

Dans la plupart des cas, les annonceurs sont des hommes d’un âge avancé qui recherchent des colocataires ayant le profil de jeune homme homosexuel.

Prix «négociables»

Nous avons ensuite parlé des problèmes financiers de Thomas avec le même homme que celui cité plus haut.

«Inquiète-toi pas pour le montant du loyer. C’est négociable», nous a annoncé celui qui offre un logement dans le quartier Saint-Henri, à Montréal.

Nous avons aussi répondu à une annonce où on cherche un «colocataire homosexuel près de l’Université Laval». Quand nous avons demandé le montant du loyer, qui n’était pas affiché, un homme nous a carrément offert de venir chez lui pour recevoir un «massage à l’huile sur un tapis masseur» et discuter ensuite du montant à payer.

À l’inverse, des hommes qui cherchent un lieu où demeurer offrent aussi leur corps. Lorsque nous l’avons contacté, un ingénieur de son de Québec nous a fait parvenir un long message descriptif de sa personne avec des photos jointes d’un homme nu et d’un pénis en érection.

«J’ai vraiment un beau petit cul et des belles petites fesses bien bombées comme tu pourras le constater en regardant mes photos en espérant que mon physique saura te plaire et de charmer [sic]», écrit sans pudeur cet homme.

Cette pratique a récemment fait les manchettes en France et à Vancouver. Contrairement aux villes de Montréal et de Québec, il s’agissait d’hommes qui offraient des loyers à prix ridicules à de jeunes femmes en échange de faveurs.

Du sexe d’abord

Parmi la dizaine de personnes que nous avons contactées, trois hommes nous ont crûment proposé d’avoir des relations sexuelles avec eux avant de discuter du prix à débourser pour habiter à leur côté.

De ce nombre, deux annonceurs nous ont directement envoyé des clichés de leur sexe ainsi que de leur corps dénudé.

Dans tous les cas, lorsque nous avons révélé notre véritable identité et la nature de cet article à nos correspondants, tous les annonceurs ont cessé de répondre à nos questions.

Certains ont supprimé ou modifié leurs offres.

Réactions de Kijiji

Kent Sikstrom, responsable des relations avec la communauté de Kijiji, confirme que les politiques du site ne tolèrent pas les annonces de nature inappropriée ou à propos de services sexuels.

«Si on voit qu’un membre de notre communauté ou nos algorithmes nous signalent une annonce reliée à des services sexuels dans la section Immobilier par exemple, nous allons définitivement enquêter et éventuellement la supprimer puisque nous ne voulons pas ce genre de publications sur le site de Kijiji», soutient M. Sikstrom.

Il invite les utilisateurs à signaler directement les offres qu’ils estiment offensantes.