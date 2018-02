Une adolescente de 14 ans portée disparue à Montréal

La police de Montréal est à la recherche d'une adolescente de 14 ans qui est portée disparue depuis dimanche.

Eva Kudluk, une jeune femme autochtone, a été vue pour la dernière fois dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Sa famille craint pour sa sécurité.

L'adolescente mesure 1,57 m, pèse 45 kg et a les cheveux et les yeux noirs. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau avec capuchon de marque «Northstorm», un chandail à col roulé, un pantalon foncé et des bottes en caoutchouc.

L'adolescente pourrait se trouver à Montréal, à proximité de stations de métro.

Quiconque l'aperçoit peut aviser les enquêteurs via le 514 393-1133.