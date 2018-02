Elyzabeth Diaga, de Montréal à Vegas

La chanteuse québécoise Elyzabeth Diaga se lance à la conquête du marché américain. Dès avril, elle s’envolera pour Las Vegas où elle donnera une série de représentations de son spectacle Queens of Rock.

«Las Vegas, c’est la capitale mondiale du divertissement. Tous les plus grands artistes du monde passent par là. C’est un rêve, mais aussi le début de ce qui pourrait être une longue aventure. Du moins, je l’espère», souffle-t-elle lors d’un entretien au Journal de Montréal.

À partir d’avril, et ce, jusqu’en octobre, Elyzabeth Diaga se produira dans différents établissements de la chaîne Station Casinos, à Las Vegas et en périphérie. Premier arrêt: le Green Valley Ranch Resort, Spa and Casino. La chanteuse présentera son spectacle Queens of Rock dans le Great Events Center, une salle de quelque 2000 sièges ayant déjà accueilli, entre autres, Styx, B.B. King et Martina McBride.

L’itinéraire complet se précisera dans les prochaines semaines.

Créé par Elyzabeth Diaga en 2013, Queens of Rock retrace les grandes lignes de l’histoire du rock au féminin. De Pat Benatar à Alanis Morissette, en passant par Blondie et Heart, la chanteuse propose les succès de celles qui l’ont le plus influencée, ainsi que ses plus récents coups de cœur musicaux. Depuis, des représentations ont été données à travers la province.

La version destinée au marché américain est la même que celle présentée au Québec, à l’exception des numéros rendant hommage aux «reines» québécoises qui, eux, ont été retirés.

«Ce spectacle, je le connais par cœur. Plus que par cœur, même; c’est ma vie. Alors, je n’ai aucun stress à l’idée d’aller le présenter à un nouveau public qui ne me connaît pas», avance-t-elle.

Des allers-retours au Québec

En plus de ces dates américaines, l’aventure québécoise de Queens of Rock n’est pas terminée. Loin de là. Elyzabeth Diaga fera la navette entre les États-Unis et le Canada tout l’été pour continuer de donner des spectacles au Québec, dont les dates seront annoncées prochainement.

Un projet d’album accompagnant la tournée a également été évoqué, mais rien n’est encore officiel.