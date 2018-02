Des milliers de conducteurs doivent cesser de conduire leur pick-up Mazda

Mazda Canada a annoncé, lundi, que les propriétaires de camionnettes Série B 2006, construites entre août 2005 et novembre 2005, doivent cesser «immédiatement» de conduire leur véhicule, en raison des gonfleurs de sécurité de Takata potentiellement défectueux.

«Mazda a été avisée par Ford Motor Company que le générateur de gaz des coussins gonflables de Takata qui équipent la camionnette Série B 2006 de Mazda, un modèle construit par Ford ressemblant au Ford Ranger, était une source de préoccupation majeure», peut-on lire dans un communiqué.

Le rappel comprend les camionnettes Série B 2006 construites entre le 5 août 2005 et le 4 novembre 2005. Environ 3 079 véhicules sont touchés en Amérique du Nord, dont 874 au Canada et 1 955 aux États-Unis.

L’entreprise a indiqué que cet avis est fait par mesure de précaution «bien qu’aucun accident mortel ne se soit produit dans des véhicules à cause du déploiement anormal des coussins gonflables de Takata» tout en soulignant que les «les coussins gonflables les plus susceptibles de se déchirer en cas de collision seront remplacés aussi tôt que possible».

Aussi, des avis de rappel urgent seront envoyés par courrier recommandé cette semaine pour demander aux propriétaires de cesser de conduire leur véhicule et de communiquer avec leur concessionnaire. Mazda s'occupera et prendra en charge les frais de remorquage des véhicules visés jusqu'aux concessionnaires pour réparation, et prêtera des véhicules de courtoisie pour la durée des réparations dues au rappel.