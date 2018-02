Deux enseignantes passionnées à Face au mur

Cette semaine Maripier Morin accueille Cathy et Mélanie, deux meilleures amies qui enseignent à la même école secondaire.

Elles ont le feu sacré pour l’éducation et on le ressent bien quand elles en parlent : « On tripe vraiment à l'idée de faire la différence dans la vie des autres! » C’est pourquoi elles impliquent leurs élèves dans leurs différents projets tels qu’un jardin communautaire, des paniers de Noël et même une friperie. Leurs initiatives permettent aux jeunes de développer de bonnes valeurs et d’apprendre à vivre en société. Parce que pour les deux enseignantes, l’école c’est beaucoup plus qu’un simple milieu scolaire.

Le mur a tout repris la semaine dernière, on espère qu’il sera plus généreux ce jeudi!

Ne manquez pas Face au mur, jeudi 19h30.