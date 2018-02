Ils vendent tout pour partir en bateau... et celui-ci coule après 2 jours

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Tanner Broadwell, 26 ans, et Nikki Walsh, 24 ans, ont vendu tout ce qu’ils possédaient l’année dernière pour s’acheter le Lagniappe, un voilier d’une longueur de 28 pieds, selon ce que rapporte le Tampa Bay Times. Il a coûté 5000 $.

Ils sont restés à la marina de Tarpon Springs, en Floride, pendant des mois pour préparer leur périple. Cela leur a également coûté un autre 5000 $. Ils ont finalement largué les amarres mardi dernier, mais leur bateau a coulé deux jours plus tard, dans le John’s Pass, à Madeira Beach. Selon ABC, le bateau a frappé quelque chose alors que le fond était à environ 9 pieds de profondeur.

Ils ont tout perdu. Broadwell et Springs ont tout juste eu le temps de prendre leur carte d’assurance sociale, environ 90 $, leurs pièces d’identité, leur téléphone et finalement, Remy, leur carlin âgé de deux ans.

« J’ai tout vendu pour ça. J’ai tout perdu en environ 20 minutes », a déclaré Broadwell.

Le couple s’est retrouvé sans emploi, sans aucune économie et nulle part où aller. La garde côtière a aussi indiqué qu’elle devra enlever le bateau d’où il est pour le moment. La facture s’élèverait à plusieurs milliers de dollars.

Collecte de fonds

En seulement trois jours, le couple a pu amasser un montant de 11 000 $ par une campagne de sociofinancement sur GoFundMe.

Broadwell a parlé au Tampa Bay Times, ce lundi, à propos de tout cela. « Pour l’instant, on tente de trouver une façon de sortir le bateau de l’eau et il semble que nous allons pouvoir le faire cette semaine. Nous sommes extrêmement reconnaissants. Il y a plusieurs personnes qui veulent nous voir réussir et cela fait du bien », a-t-il déclaré.

Avec le reste de l’argent, le couple planifie « poursuivre le rêve ». Il espère le faire d’ici deux à trois mois.