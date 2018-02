James Hetfield fait le saut au cinéma

Les producteurs du prochain film sur la vie de Ted Bundy se sont assurés d’avoir l’attention de nombreux fans de heavy métal en confiant le rôle de Bob Hayward, le premier policier ayant arrêté le tueur en série, dans les années 1970, au chanteur de Metallica James Hetfield.

Ce sera la première fois que Hetfield se glissera dans la peau d’un personnage. Mais ce ne sera pas sa première présence sur grand écran, lui qui apparaissait notamment dans le film-concert «Through the Never» et dans le documentaire «Some Kind of Monster».

À la télé, on l’a aussi aperçu en action sur scène dans un épisode de la série «Billions» qui a été tourné quand le groupe avait donné le tout premier concert de l’histoire du Centre Vidéotron.

C’est d’ailleurs Joe Berlinger, celui qui avait tourné «Some Kind of Monster», qui est à la barre du tournage de «Extremely Wicked, Shocking Evil and Vile», le titre du film sur Bundy.

Outre Hetfield, «Extremely Wicked, Shocking Evil and Vile» mettra en vedette Zac Efron, dans le rôle du tristement célèbre Bundy. Lily Collins jouera sa petite amie.

Le film s’attardera justement sur la relation entre cette dernière, Elizabeth Kloepfer, et Bundy, qui avait avoué le viol et le meurtre de trente femmes, entre 1974 et 1978. On estime que le décompte pourrait être plus élevé. Il a été exécuté en 1989.

La date de sortie du film n’est pas connue.