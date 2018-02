La loi sur la surveillance dans les CHSLD entrera en vigueur le 7 mars

La loi sur l’utilisation de mécanismes de surveillance par un usager hébergé dans un CHSLD entrera en vigueur le 7 mars prochain.



La ministre responsable des Aînés, Francine Charbonneau, et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en ont fait l’annonce mardi.



Le règlement concernant les modalités édicte notamment que le mécanisme de surveillance n’est permis que dans le but d’assurer la sécurité du résident et de ses biens, ainsi que la qualité des soins offerts et repérer un cas de maltraitance.



Il stipule aussi que le mécanisme doit être installé de manière à respecter la vie privée des autres usagers. Le consentement de tous doit être obtenu.